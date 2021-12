Triitoni juht Mart Siliksaar sõnas, et turniirivõit oli oodatud tulemus. «Arvestasime sellega, et see on neidudel viimane juunioride võistlus, esimesest jaanuarist peavad nad täiskasvanute arvestuses võistlema. Nii tahtsimegi selle karjääri etapivõiduga lõpetada,» rääkis ta.