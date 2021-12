«Ma ei usu, et Eesti muuseumides enam nii vana väljapanekut kuskil on,» ütles Sirje Karis. «See on pärit ajast, mil ma linnamuuseumi esimest korda juhtisin. Nüüd olen ringiga tagasi.» Sirje Karis oli 2000. ja 2001. aastal Tartu linnamuuseumi arendusdirektor ja kuni 2005. aastani direktor. Sealt edasi siirdus ta Tallinna juhtima Eesti Ajaloomuuseumi. 2018. aastast alates on ta töökoht taas Tartus.