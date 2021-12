Kõrgustesse ronivate elektri ja gaasi hinna tõttu on Tartumaa tootjate sõnul võimatu, et nende valmistatud kauba hinnad püsiksid paari kuu tagusel tasemel. Õigupoolest on mitme ettevõtte toodang juba kallinenud, ent hinnatõusu on lähikuudel oodata veelgi.