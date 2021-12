Koer ja kass tuleb mikrokiibiga märgistada hiljemalt kolme kuu jooksul sündimise päevast või vanema looma võtmise korral ühe kuu jooksul tema omandamise päevast. Linnas peetavad koerad ja kassid tuleb registreerida Eesti Väikeloomaarstide Seltsi Eesti lemmikloomaregistris. Muude lemmikloomade puhul on see soovituslik.

Linnamajanduse osakonna peaspetsialist Madis Tammeorg ütles, et kasside kiibistamine aitab nende omanikel neid kaotsimineku korral kiiremini üles leida. «Praegu on enamik Tartu Koduta Loomade Varjupaika toodud kasse kiibistamata, mistõttu ei ole võimalik nende omanikku kindlaks teha ega kassi talle tagastada.» Tammeorg lisas, et pärast koerte kiibistamise kohustust on oluliselt vähenenud koerte varjupaika sattumine.