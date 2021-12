Alates sellest nädalast on Tartu Ülikooli Kliinikumi COVID-19 ohutase kollane. Ohutase muutumine punasest kollaseks oli võimalik tänu nakatumisnäitaja ja haiglaravi vajavate patsientide arvu vähenemisele. Kollane ohutase tähendab, et osaliselt saab plaanilist kirurgilist ravi taastada ning Covid-19 tõendi olemasolul on lähedastel lubatud patsiente külastada.