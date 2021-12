Tegelikult on linnakeskkonnas ja ka mõttemaailmas meeletult muutusi. Mõelda või seda, kui paljusid objekte toona olemaski polnud – see oli hoopis teine Tartu, mis nüüd on. Ühiskonna ootused toonasega võrreldes on nagu öö ja päev. Kui mingid asjad paremaks lähevad, kerkivad ootused koos sellega. Võtame väga lihtsa näite, rattateed. 2009 rääkisime sellest, et vaja on ehitada kergliiklusteid, kus jalgrattur ja jalakäija on koos, see tundus kõige õigem lahendus. Nüüd oleme aru saanud, et jalakäijad ja ratturid ühes ruumis on teineteisele ohtlikud ning edaspidi tuleb traditsioonilisi kergliiklusteid vältida.