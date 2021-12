Aastatega on Tammela loonud reaalsusest eemal oleva maailma, mis ei tunne riigipiire. Ta on osalenud näitustel ning korraldanud isikunäitusi Eestis, Soomes, Rootsis, Norras, Ahvenamaal, Slovakkias, Austrias, Lätis, Leedus, Inglismaal ning Ameerika Ühendriikides. Kunstniku illustratsioone leidub kümnetes raamatutes.

Aja jooksul on Tammela sõnul trollirahvas muutunud kodusemaks, sobitub rohkem eesti kultuuri, olles siiski truu Norra kultuuripärandile. Samuti on hakanud kunstnik kahtlema, kas troll on õige nimetus tema maalide peategelastele. Trollid on üha enam võtnud rohkem inimese kuju kui tema varasemas loomingus.