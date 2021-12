Laupäeval peetakse Tartus jõululaata

Kohal on üle 180 kaupleja. Turuhoones ja selle ümbruses ning Küüni tänaval müüakse põhiliselt toidukaupa, alates avaturust on Emajõe ääres suur käsitööala ning osta saab tööstustooteid ja riideid. Küüni tänaval ja Kaubahoovi alleel on traditsiooniliselt müügil segakaup nii Eestist kui naaberriikidest. Turuhoone sees ja väljas pakutakse rohkelt erinevaid maitseelamusi.