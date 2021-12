Vastab perearst Ruth Kalda.

Ma loodan väga, et praegu keegi paljalt ei käi. Juba katmata pahkluude nägemine on ebameeldiv aisting. Arstidel on küll keeruline öelda, kas see põhjustab liigesehaigusi või mitte, kuna uuringud ei näita seda, et paljaste pahkluudega käimine oleks otseselt seotud liigesehaigustega. Pigem teame, et mõnikord ravitakse liigesehaigeid külmakambriga. See meetod ei sobi küll kõikidele, mõnele sobib hoopis soe.

Aga mida me arstidena näeme – mis juhtub siis, kui jalad külma saavad –, on haigestumine põiepõletikku. Alakeha temperatuur langeb ja bakterid, mida igal inimesel kuseteedes on, saavad võimaluse paljuneda ning haigus ongi kohal.

Kuidas mõjutab külm ilm bakterite paljunemist?

Madala kehatemperatuuri korral organismi enda kaitsevõime nõrgeneb. Sest külma ilmaga verevarustus halveneb ja immuunsüsteemi kaitsekehad ei jõua enam igale poole, kuhu need jõudma peaksid.

Sama on nohuga. Me ütleme enamasti, et oi, külmetasin ja sain nohu. Aga nohu ei teki külmetamisest, vaid sellest, et viirused, mis kinnituvad nina limaskesta külge, saavad inimese kaitsebarjääri nõrgenemise tõttu parema võimaluse organismi siseneda ja seal hoogsalt paljuneda. Kui neid on ülemäära palju, siis jäädakse haigeks.

Kõige suurem probleem on ikkagi see, et külma ilmaga me jahtume väga kiiresti maha. Ausalt öeldes mõjutavadki kõige rohkem haigestumist külmetavad jalad ja külmetav pea.

Kui oleme aga soojalt riides, oskame hoida käed ja jalad soojas ning salli ümber kaela ja mütsi peas, siis ei tee krõbedas pakases lühikest aega viibimine kellelegi halba. Tähtis on liikuda, mitte ühe koha peal seista.

Kui arvata, et külm ilm hävitab viirusi, siis see on vale.

Viirus elab seal, kus on inimesed. Külm ilm mõjutab viirusi ainult sel viisil, et inimesed veedavad siis palju rohkem aega ruumides. Kui inimesi on suletud ruumis aga ülearu palju, levib viirus inimeselt inimesele väga kergesti.