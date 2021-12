Tartu linnavalitsuse kultuuriosakonna juhata Marleen Viidul ei soostunud veel konkreetset vastust andma, kas ilutulestik tuleb või ei, sest piirangutega on olukord segane. Siiski on arutluse all lisaks tulevärgile ka näiteks valgus-sõu. «Esmalt vaatame, mis võimalused meil praegu piiratud ajaga on, kuna piirangute leevendamine on niivõrd värske uudis,» selgitas Viidul.