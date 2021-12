Anneli Kannus: aasta tegu olgu meedikute võitlus koroonaga

Vaadates palgastatistikat saab ju tõdeda, et tervishoiutöötajate töötasu tõusis. Kuid siin tulebki ilmsiks statistika võlu: keskmine töötasu tõusis, sest tööd oli palju ja maksti eritasusid. Selle taga on töö, mis lihtsalt tuli ära teha, isegi siis, kui ei jätkunud inimesi. Statistiliselt palk tõusis seetõttu, et töötajad tegid üliinimlikke töötunde. See ei ole hea palk mõistliku töö eest, see on palk meeletu ületöö eest. Tervishoiutöötajate töö on läbi aasta muutunud järjest intensiivsemaks, tehtud on palju ületunde ning töötatud topelttöökohadel. Kedagi ei jäetud abita ja ületundide tegemine ei ole veel läbi, sest intensiivne töö jätkub, et kõikide kannatlikult oodanud inimeste planeeritud ravi jätkata.