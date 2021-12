Keerulistele teeoluldele vaatamata on liinivedude tegijad aanud heitlike ilmaoludega võrdlemisi hästi hakkama.

Tartu linnaliine teenindavad Go Busi gaasibussid pidasid hetilikele oludele hästi vastu. Go Busi Lõuna-Eesti piirkonnajuht Ramses Riive sõnas, et gaasibusside töös märkimisväärseid tõrkeid ei esinenud. «Ka eelmisel aastal oli krõbe pakane ning varasematele kogemustele tuginedes suudame olla ettenägelikud ning karmiks talveks juba varakult valmistuda,» sõnas Riive.