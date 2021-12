Keskkonnainvesteeringute Keskuse juhataja Andrus Treieri sõnul on Tartu Riia-Vaksali liiklussõlm üks mahukamaid projekte, mida KIKi kaasabil on viimastel aastatel renoveeritud, et ühendada erinevad transpordiliigid. «Hea meel, et inimesed saavad kombineerida mugavalt keskkonnasäästlikke liikumisviise, nagu ühistransport, elektrisõidukid ja jalgrattad,» lisas Treier.