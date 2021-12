Tartu vastsõlmitud koalitsioonileppes on ühe eesmärgina kirjas, et südalinna arendatakse eelkõige jalgsi ja rattaga liikumise alana, ent tähelepaneliku lugeja meelest see sedasi ei ole. «Juuresolev pilt on tehtud Soola-Kalevi ristmiku ülekäigurajast. Sellises seisus on see olnud vähemalt reedest esmaspäeva pärastlõunani. Pole ka ainuke koht linnas, kus tänavaid koristavad sahad lükkavad ülekäiguraja ette kõrge lumevalli ja jalakäijad vaadaku siis ise, kuidas sealt üle või läbi saada,» kirjutas lugeja Tartu Postimehe toimetusele.



Tartu linnapuhastuse peaspetsialist Kaimar Kütt aga sel ristmikul probleemi pole täheldanud. «Sõitsin ise sealt hommikul mööda ja ei ütleks küll, et see ristmik kuidagi läbimatu oleks olnud,» arvas ta. Kütt selgitas, et lumevedu on toimunud juba neljapäevast alates ja seda tehti ka nädalavahetusel. Lund veetakse kesklinnast järjest väljapoole, Küti sõnul peaks puhas olema ka kõnealune ristmik, ent suure lumesaju tõttu võib siiski mõni koht olla jäänud puhastajatel märkamata.



«Ma arvan, et ei pea töömeestelt isegi küsima hakkama, vaid võin üsna kindlalt öelda, et need tänavad tehakse korda, sest need on niivõrd lähedal kesklinnale,» ütles Kütt. «Tänase öö jooksul, hiljemalt homme hommikuks saavad sellised asjad korda tehtud.»