ERMi jõululaat leiab aset pühapäeval kell 10 kuni 16. Terve päeva vältel toimub muuseumi silla-alal muusikaprogramm, kus astuvad üles Julius Koppel ning duo Trahh. Päeva juhib ning nii külaliste kui kaupmeestega vestleb Piret Simson.



Avatud on ERMi näitused, kusjuures püsinäitust «Kohtumised» saab veel selle aasta lõpuni vaadata tasuta piletiga. Kõhu kinnitamiseks on avatud muuseumi restoran. Muuseumipood pakub aga sel päeval kogu täishinnaga kaupa 20% võrra soodsamalt.



Laada õues olev toiduala on A-sissepääsu ees muuseumi noka all. Samuti toimub kogu sisealal toimuvale laadale sissepääs A-sissepääsust. Uksel kontrollitakse kehtiva vaktsiini- või läbipõdemise tõendi olemasolu ja isikut tõendavat dokumenti. Muuseumis sees palutakse kanda maske nii müüjatel kui osalejatel. Olles tõbine või kokku puutunud haigetega, palutakse jääda koju. Muuseum omalt poolt jälgib külastajate arvu, keda korraga majja lubatakse.



Jõululaadale sissepääs on prii. Info laadal kauplejate kohta leiab jõululaada lehelt: https://www.facebook.com/events/449556096648650