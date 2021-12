Micronsi idee on luua antikeha-antigeeni süsteemil põhinev mikronõeltega plaaster, mis teeks nakkushaiguste tuvastamise kergemaks, odavamaks ja mugavamaks.

Muscle Capture idee on kasutada elektromüograafiat ja motion capture'i ehk liigutuste jäädvustamise tehnoloogiat lihasvigastuste ennetamiseks. Seda nii spordis kui ka suurt füüsilist koormust nõudvatel töökohtadel.

Rahvusvahelist žüriid tuli võluda 4-minutilise liftikõnega. Enamik meeskondi olid valmis teinud Hollywoodi filmitreileri tasemel video, mis tegi konkurentsi väga karmiks. Kümme paremat kuulutati välja 27. novembril. Kumbki Eesti meeskond kümne parema hulka kahjuks ei pääsenud. Ometi said nad kuhjaga kogemusi ja kontakte, mis kindlasti võimaldavad neil oma idee hea tahtmise korral ettevõttena ellu viia.

Bioteaduste üliõpilaste seltsi partnerlussuhete juht Carolin Kuuskmäe vahendas aga teisi Euroopas tippu pääsenud võistkondade ideid, et teada anda, kuhu suunas noorte innovatsioonilised ideed liiguvad.

Toeks noorte vaimsele tervisele

Esimese koha võitis meeskond MyCare Portugali Coimbra ülikoolist. Nende idee oli teha veebiplatvorm tudengitele nende vaimse tervise parandamiseks nii ennetus- kui ka ravifaasis. Sellise platvormi abil on võimalik lihtsamini saada infot tudengite vaimse tervise parandamiseks mõeldud sotsiaalsete tegevuste kohta, samuti vaimse tervise tugi- ja raviteenuste kohta. Žürii leidis, et MyCare on võimas tiim, millesse kuulub palju erinevate oskustega inimesi ja see võimaldab idee edukalt ellu viia.

Bakter lehmapuuksu vastu

Teise koha sai meeskond Lactomere Itaaliast Consorzio Arcast (Startupide inkubaator). Nemad on välja töötamas probiootilist bakterit sisaldavat toidulisandit lehmade jaoks, et vähendada metaani tootmist ja parandada lehmade tervist. Bakter, mida nad kasutada plaanivad, on olemas vasikatel, kuid täiskasvanud lehmad kaotavad selle, kui rohtu sööma hakkavad. Idee on antud bakter toidulisandina panna lehmade toitu, et see aitaks paremini toitu seedida ja seega vähendaks metaani tootmist.

Sõna on keele peal

Kolmandale kohale tuli meeskond Formula AI Horvaatiast Zagrebi ülikoolist. Nende ettevõte on loomas seadet nimega Tongueo, mis võimaldaks ekspressiivse afaasiaga inimestel hõlpsamini suhelda ning oma kõnet arendada. Ekspressiivne afaasia on kõnehäire, mille puhul inimene teab küll, mida ta öelda tahab, kuid ei suuda seda välja öelda – umbes nagu siis, kui sõna on keele peal, aga ei tule meelde. Seda tunnevad ekspressiivse afaasiaga inimesed pidevalt.

Formula AI seade oleks kaasaskantav ning töötaks sarnaselt keeleõppe rakendustele. Seda on võimalik kasutada mõne sõna kiirelt meeldetuletamiseks või siis omaette keele harjutamiseks.

Virtuaalsed elustamisnukud