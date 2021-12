Tartusse paigaldati Eestis valmistatud targad teeilmajaamad

Tartu abilinnapea Raimond Tamme sõnul paigaldati Tartusse uued teeilmajaamad, et saada tänavate seisukorrast kiirem ülevaade ning informeerida teehooldajaid juba varakult võimalikust libedusest või lumesajust. «Teeilmajaamad mitte ainult ei anna teada hetkeoludest, vaid saadavad info juhtimiskeskusesse, kus koostatakse täpsemaid teeilmaprognoose. Nii saavad teehooldajad varakult näiteks libeduse tõrjumiseks või lume lükkamiseks valmistuda, mis omakorda aitab kaasa liiklusohutuse suurendamisele Tartus,» ütles Tamm.



ASi Teede Tehnokeskus projektijuhi Märt Puusti sõnul paigaldati teeilmajaamad asukohtadesse, kust täpse info saamine on kõige olulisem, näiteks sinna, kus teepinna temperatuur langeb esimesena miinuspoolele ja ootamatu libeduse tekkimise oht on kõige suurem. «Täpsete mõõtmisandmete olemasolu võimaldab koostada sellistele kriitilistele kohtadele täpsemaid teeilmaprognoose ning anda näiteks piirkonna või linnaosa põhiselt hoiatusi nii teehooldajatele kui ka liiklejatele,» lisas Puust.



«Uued ilmajaamad läksid maksma viisteist tuhat eurot. Teeinfo on täisteenusena nähtav tellija, Tartu linnavalitsuse esindajatele ja lepingupartneritest teehoiufirmadele,» sõnas linnapuhastuse peaspetsialist Madis Tammeorg. Ta lisas, et asukohad on nähtavad internetis aadressil https://tik.teeilm.ee/. «Sealt saavad kõik jälgida ka Tartu linna teekaamerate pilti.»



Maailmas ainulaadsed teeilmajaamad arendasid välja Eesti ettevõtted Superhands ja Teede Tehnokeskus. Jaam koosneb tänavavalgustus- või liiklusmärgipostile kinnitatud ja 3D-prinditud korpuses olevast õhutemperatuuri ja niiskuse andurist koos keskseadmega ning teekattesse paigaldatud temperatuuriandurist. Tulevikus on jaamale võimalik lisada ka teisi, näiteks õhupuhtuse andureid. Teeilmajaam ei vaja välist elektritoidet ning kasutab info edastamiseks uudset NB-IoT võrgutehnoloogiat.



Uued teeilmajaamad paigaldati Tartu tänavatele novembris ja Teede Tehnokeskus hakkas autonoomse teeilmastiku seire- ja prognoositeenust osutama Tartu linnale sel nädalal.