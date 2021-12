Rattaringlus on tänasest taas avatud

Paksu lumekihi ja krõbeda külma saabudes polnud jalgrattaid võimalik laenutada, sest need kippusid dokkidesse kinni jäätuma. Tartu linnatranspordi juhataja Roman Meeksa sõnul on nüüd ilm soosivam ja kuna lund enam nii palju ei saja, on ka rattaparklaid lihtsam hooldada. «Tänavahooldus on meil eeskujulik, kõik teed on lahti lükatud ja rattad toimivad, olen täna juba ka oma silmaga sõitjaid näinud,» ütles Meeksa.



Meeksa lisas, et süsteem avati esmaspäeval kell viis hommikul ja on avatud tavapäraselt kella üheni öösel. Kasutada saab hetkel vaid tavarattaid, elektrilised kaherattalised on viidud talvepuhkusele. «Aga kõigil tavaratastel on all naastrehvid,» märkis linnatranspordi juhataja.



Ta selgitas, et kuna möödunud nädalal sadas korraga maha väga palju lund, polnud võimalik seda piisavalt kiiresti rattaparklatest teisaldada ja dokke puhastada, ent nüüd on taas kõik rattaparklad puhtad. «Nüüd, kui lund sajab vähem, tuleme sellega toime,» teatas Meeksa.