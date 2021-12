Tüve 2 ja 4 valminud korrusmajad on Tartus esimesed munitsipaalkorteritega elamud, mida linn on ise algusest lõpuni ehitanud. Seda planeerides on arvesse võetud kõike, mis on oluline vähekindlustatud isikute eluruume silmas pidades. «Olen niisuguseid maju 20 aastat oodanud,» ütles Tartu linna eluruumide teenistuse juhataja Mait Raig.