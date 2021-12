Kodusest ülesandest alguse saanud õpilasfirma Coff tuleb peagi turule oma esimese tootega, millele on õla on alla pannud ka Eesti maaülikool. Jaan Poska gümnaasiumi õpilased ja maaülikooli teadlased on taimse kohvikoore arenduses saavutanud piisava kvaliteedi, et seda nüüd rahvale maitsta pakkuda.