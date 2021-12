«Prima Vistal on olnud igal aastal partnerlinn mujalt Eestist, ent Tartu Euroopa kultuuripealinnaks kandideerimise ajal tekkis plaan liikuda ka naaberriikidesse,» selgitas Läti kohtumise Eesti-poolne korraldaja Berk Vaher. «Cēsise kultuuriaktivisti Didzis Starisega hakkasime partnerprogrammi kavandama juba 2019. aastal, ent 2020 jäi see koroona tõttu ära ning on ka tänavu aina edasi lükkunud. Nüüd oleme siiski niikaugel, et ajalooline kohtumine teoks teha.»