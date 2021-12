Kitarrist teeb värskel plaadil kummarduse kolmele kuulsale eelkäijale

Andres Roots andis teada, et 19. oktoobri pärastlõunal salvestatud kuue pilliloo hulgas on kummardused kitarristidele Peter Greenile (1946–2020), Chuck Berryle (1926–2017) ja Charley Pattonile (1891–1934). On ka instrumentaalversiooni ansambli Bullfrog Brown 2009. aasta loost «Years Past Midnight».