Laupäeval antakse Tartu lumepargis talvehooajale avapauk

Lumepargi omaniku Jaan Olmaru sõnul on talvine ilm ja külmakraadid ainult rõõm, kuid lund üles keerutav tuisk päris radasid veel välja ei anna. «Tuul ja tuisk teevad lumetootmise keeruliseks, kuna langev looduslik lumi kuhjub ühtlase kihi asemel hoopis vallidesse,» selgitas Olmaru. «Siiski on see parem kui viimased paar nirust talve.»

Kunstlume tootmiseks on parim ilm alla 10-kraadine pakane, siis töötavad masinad efektiivsemalt ja ka energiakulu on väiksem. «Kui me pühapäeval kahurid tööle panime, siis oli prognoos hea. Lubas lumesadu ja külmakraade,» meenutas Olmaru.

Kui linnaelanikud peavad suure lumekogusega sõdima ja vallide vahelt teed otsima, siis kelgu ja snowtube'i radade jaoks tuleb lund rohkem toota. «Enne raja tegemist peab lumekiht olema vähemalt 40–50 sentimeetrit paks,» märkis Olmaru. «Nii ei muutu rajad esimese sulaga kasutuskõlbmatuks ja neid saab paremini hooldada.»

Lumepargis avatakse sel aastal seitse tuubirada, kelgumägi ja hea õnne korral ka suusarada. «Rajad on erineva keerukusega – kes soovib kergemat laskumist, kes soovib adrenaliinilaksu,» sõnas Olmaru. «Üks rada on meil ka selline, kus koos saavad mäest alla lasta väikelapsed vanema süles.»

Lumepargis on seitse erineva pikkusega tuubirada. FOTO: Postimees / SILLE ANNUK

Kui ilmataat lubab, siis võib valmida talve jooksul parki ka lumelinn. «Mõtet suuremast lumelinnast oleme mõlgutanud juba mitu aastat, aga igal korral on ilm meile ninanipsu visanud,» nentis ta.

Lisaks lumelinnale on sel aastal plaanis korraldada ka laseritega valgusmäng ning ehk saab pargis toimuda ka välikontsert. «Praeguses olukorras on välitegevused kõige turvalisemad, nii et miks mitte korraldada just rohkem üritusi vabas õhus,» sõnas pargi omanik.