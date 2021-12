Novembri lõpul avalikustati Moskvas tuntud Gorki kultuuri- ja puhkeparki ehitatava garaaži juurdeehitise projekt. Et mitte ehmatada keskparkidesse kiindunud lugejat, nimetagem, et Garaaž on 2008. aastal asutatud eraalgatuslik nüüdiskunsti muuseum ja galerii, mis sai nime algsest asukohast, vene avangardarhitekti Konstantin Melnikovi 1927 projekteeritud suurest linnaliinibusside Bahmetjevski garaažist, mis taastati peaaegu varemeist sajandi algusaastail.