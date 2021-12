On kurb tõsiasi, et umbkaudu ainult pooled inimesed käisid valimas. Eneserahustuses oleme muidugi kõik meistrid, aga ehk oleks vaimse tervise huvides kasulikum tegeleda aeg-ajalt ka tagurpidimatemaatikaga. Võitjad omakorda said antud häältest umbes pooled. Meeldiv on mõelda, et inimesed on kursiga rahul, ja lõpuks on valimised ainus demokraatlik viis oma meelsust väljendada, kuid see ei anna siiski õigust teha meelevaldseid järeldusi.