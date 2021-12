Mõni aeg tagasi oli Tartu jäähokimeeskond kimpus vigastustega ega saanud Balti hokiliiga finaalkohtumisel osaleda. Välk 494 esindaja Timo Lauri ütles, et nüüdseks on peaaegu kõik mängijad taastunud.

Ta tunnistas, et mängud on tänavu huvitavamad, sest tase on ühtlasem. «Praegu on meie seisukohast tabeliseis hea, aga hooaeg on alles poole peal ja palju tööd veel ees,» tõdes Lauri.