Dokkide jäätumine halvas rattaringluse

Baeri tänava laadimispunktis ootasid neljapäeval rattad töökäsi, mis need lume- ja jäävangist päästaks. FOTO: Sille Annuk

Vähem kui kahe nädala eest teatas linnavalitsus, et rattaringlus valmistub talveperioodiks ning ligi 220 tavarattale on alla pandud naelrehvid, et nendega saaks ka libedal ajal ohutult sõita.