Mis on matemaatika? See on lihtne: 2 + 1. Aga tegelikult ei ole! Matemaatika on midagi palju enamat, ütlevad Balti Tee võistkondlikult matemaatikaolümpiaadilt naasnud Treffneri kooli 11. klassi õpilane Kristjan-Erik Kahu ning olümpiaadil osalenud võistkonna juhendaja, Tartu ülikooli tehnoloogiainstituudi teadur Oleg Košik.