Kuigi piirangud on mõneski spordiasutuses sportijate hulka vähendanud, on alasid, kus trennisaalid on hoopis varasemast rohkem täis. Näiteks spordiklubis Kalev-Englas on noori vabavõitluse huvilisi möödunud aastaga võrreldes 40 protsenti enam.