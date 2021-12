Nädalavahetusel toimub Alatskivi lossi jõuluturg

Lossi jõuluturule tuleb kauplejaid lähemalt ja kaugemalt, kohal on üle viiekümne kaubitseja. Lettidel on isetehtud kaubad: kootud sokid ja kindad, kodumaised seebid ja kosmeetika, isetehtud ehted ja mänguasjad, kodused teesegud ja mesi, hoidised ja piparkoogid, jõulupärjad ja puidutöö.

Jõuluturulistele loob seda õiget jõulutunnet kohalike esinejate jõuluprogramm. Avatud on lossi restorani jõulukohvik ning lossi keldrikorrusel tegutsevas keraamikakojas saab teha nii jõuluoste kui ise savist meisterdada. Jõuluturg on avatud kell 10–16, lossi sissepääs on sel päeval prii.