Tartu jõululaat tähistab sel aastal juubelit

Jõululaada projektijuhi Annika Pettai-Urbeli sõnul on laadal kaubavalik kirju. Müügilettidel on esindatud kodumaine toit ja jook, käsitöö, keraamika, ilu- ja tervisetooted, jõulukaunistused, kodudekoratsioonid ja palju muud.

Pettai-Urbeli sõnul on laadal terve hulk kauplejaid, keda külastajad loodavad näha ning kelle müügistendi asukohtki varasematest aastatest tuttav, kuid märkimisväärsel hulgal on ka uusi tulijaid.

Selleks, et külastajatel oleks laadal lihtsam huvipakkuvad tooted üles leida, on osalejad paigutatud selliselt, et toiduained ning ilu- ja tervisetooted leiab messikeskuse esimesest paviljonist ning käsitöö tagumisest hallist.

Traditsiooniliselt on võimalik Jõululaadale sõita tasuta jõulubussiga, mis väljub laada lahtiolekuaegadel täistundidel Tartu Raekoja platsilt ning pooltundidel messikeskusest tagasi kesklinna.

Messikeskuse Jõululaada korraldajad märgivad, et kuigi valitsevaid ilmaolusid silmas pidades on soojades siseruumides märksa toredam kaubelda kui õues, jäi tänavu laadalt kõrvale ligemale kolmkümmend ettevõtet, sest vaktsineerimata inimesi praegu kehtivate piirangute järgi siseruumides toimuvale laadale lubada ei tohi. Külastajatel paluvad korraldajad laadale tulles varakult vaktsineerimist või läbipõdemist tõendav pass koos isikut tõendava dokumendiga välja otsida, et vältida järjekordi. Maski kandmine on kohustuslik.

«Jõululaat on avatud kolm päeva ja ühtekokku 21 tundi. Kutsume inimesi üles külastust planeerima ka hommikustele ja pärastlõunastele tundidele, kui inimesi on reeglina pisut vähem,» rääkis korraldaja ning rõhutas, et nii kauplejad kui korraldajad on tänulikud, et hoolimata piirangutest on turvaliselt võimalik siiski sündmusi korraldada.