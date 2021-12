«Jõulud on ju teatavasti üks kiireimaid aegu restoranide äris, kuid väike vaktsineeritute osakaal ei luba ikka veel kriisieelset mahtu saavutada,» tõdes MTÜ Seven & Sons turundusjuht Lauri Kepler. Seven & Sons on restorane ja baare ühendav grupp, mille alla kuuluvad näiteks baar Väike Kuuba ning restoranid Kolm Tilli ja Pepe’s. Turundusjuhi sõnul on neil tänavu talvel kundedele varuks üllatusi, näiteks hoiab suviti populaarne kokteilibaar terrassi lahti ka lumisel ajal.