Tartusse kerkib kaks uut nutiladu

Kookoni juhatuse liige Rait Minumets sõnas, et neile on oluline olla seal, kus neid vajatakse. «Viimaste aastate jooksul oleme saanud üha tihedamini küsimusi, millal laieneme nutiladudega ka Tartusse ja Pärnusse. See julgustas meid vaatama Harjumaast kaugemale,» ütles ta.

Praegu on Harjumaal kuus Kookoni nutiladu, järgmisel paaril aastal rajatakse Harjumaale veel viis ning Tartusse ja Pärnusse neli nutiladu. Ühtekokku on seega Kookon Nutiladudel üle Eesti 15 laohoonet.

Tartusse ja Pärnusse rajatavad Kookonid on esimesed väljaspool Tallinna ning selle lähiümbrust asuvad nutilaod, katavad nutiladude vajaduse nii Lõuna- kui Edela-Eestis. «Kui järgneva kahe aastaga saame kõik laod nii Harjumaal, Tartus kui Pärnus avatud, siis meie hinnangul on Eesti nutiladude turg täis. Iga järgneva lao rajamisel hakkab pakkumine ületama nõudlust,» selgitas Minumets.

Kookoni nutilaod on Eesti esimesed täielikult automatiseeritud veebilehe ning mobiilirakendusega juhitavad laopinnad, mille rajamist alustati 2016. aastal. «Mobiilirakenduse kaudu elu juhtimine ning seega laologistika organiseerimine on tänapäeval saamas uueks normaalsuseks. Ühe kliki kaugusel olev laomajandus aitab ajada asju paindlikult ja ajasäästlikult, mistõttu jääb rohkem aega oluliste inimeste ja tegevuste jaoks,» kirjeldas Minumets. Ta lisas, et soov distantsilt elu juhtida on suurenenud ka koroonapandeemia tõttu, et igapäevast liikumist ja kontakte vähendada.

Kookoni juhatuse liige Mikk Arakase nentis, et tarbijate sõnul on nutilao suurimaks väärtuseks just ajavõit. «Enam ei pea keegi laos ootama, et kaup üle anda, spetsiaalselt selleks kohale sõitma, et uks lahti teha, või muretsema, kas signalisatsioon sai ikka peale pandud. Kõik see on mobiilirakenduses tehtav ja kontrollitav ning pakub niiviisi klientidele kindlustunnet,» kirjeldas Arakas. Ta lisas, et Kookoni mobiiliäppi ning kontseptsiooni on arendatud viis aastat, arvesse on võetud ka klientide tagasisidet ja ootusi.

«Eesti kõrgetasemeline IT-kompetents aitas meil luua maailmas unikaalse tehnoloogilise kontseptsiooni, mis on silma jäänud ka välisriikide ettevõtetele. Just tehnoloogia on see, mis eristab Kookonit teistest laopindadest ning on andnud meile turul eelise,» ütles Minumets.