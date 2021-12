Rektor andis Rahvusmõtte auhinna koos selle juurde kuuluva, tekstiilikunstnik Anu Raua taiesega üle rahvusülikooli aastapäeva eelõhtul Eesti teatri- ja muusikamuuseumis.

«Ülikoolil on suur au anda Rahvusmõtte auhind helilooja Erkki-Sven Tüürile, kelle mõjukas looming puudutab südameid eestlastest kuulajate seas ja on saavutanud laia kõlapinna ka maailma muusikaavalikkuse silmis. Erkki-Sven Tüür on teinud Eesti riiki suuremaks geograafilistest piiridest, ühendades eesti kultuuri nüüdisaegse maailmakultuuriga,» ütles rektor.

Tüüri tegevuse mõju ja mõte haakub rektor Asseri sõnul hästi rahvusülikooli olemusega – olla eestikeelse rahvusvahelise ülikoolina ühenduslüli oma riigi ja välisilma vahel.

Tüüri viimase aja looming on jätkuvaks kinnituseks tema ajastutundlikust loojanatuurist, mis on dialoogis meie aja oluliste küsimustega. Näiteks väljendab Tüür oma 2016. aastal pikoloflöödile ja sümfooniaorkestrile kirjutatud teoses «Solastalgia» valu kliimamuutustest ja looduse ülekasutamisest tekkinud nihete pärast, mis toob endaga kaasa tuttavate kodumaastike kadumise ja muutumise. Lisaks globaalsele mõõtmele osutab Tüür sellega ka inimsekkumisest tingitud looduskeskkonna muutumisele tema kodukohas Hiiumaal.

Tüüri 9. sümfoonia «Mythos», mis valmis Eesti Vabariigi 100. sünnipäevaks, juhtis tähelepanu müütidele ja lugudele, mis on seotud Eesti omariikluse tekke ja rahvusliku enesemääramisega. Sümfooniast võib leida metafoorseid viiteid praegusaegsele Eestile, aga ka laiemalt maailmale, kus ühiskonnad on paljude vastakate jõudude ristteel. Tüüri küllusliku loometee algusest, 1989. aastast on meeldejääv tema esimene suuremat rahvusvahelist edu toonud teos «Insula Deserta», milles on tajutav saarelisest eraldatusest ja selle perioodi ajaloosündmuste pinevusest kantud inimhinge isiklik mõtteotsing.

TÜ pressiteates on kirjas sedagi, et Tüüri orkestrimuusika võlub oma vahendite külluse poolest. Selles leidub mõjutusi tema enda asutatud legendaarsest progeroki ansamblist In Spe, teisalt kombineerib ta klassikalist sümfoonilist orkestrikäsitlust uue muusika otsingulise ja avangardsema vaimuga. Oma loomingus käsitleb ta kõige üldinimlikemaid ja universaalsemaid teemasid, mis kõnetavad publikut olenemata nende kuuluvusest või etnosest. Selle tunnistuseks on tellimused maailma tippkollektiividelt ja ettekanded maailma parimates kontserdisaalides.

«Erkki-Sven Tüüri looming on kui kallis aare, millest meil on palju õppida nii oma juurte, Kodu-Eesti looduse ja keskkonna kui ka siinsete kultuuriprotsesside sügavamaks tunnetamiseks. Sealjuures kutsub ta oma kuulajaid mõtlema universaalsetes, üldinimlikes kategooriates,» rääkis rektor Asser.

Rektor professor Toomas Asser kinkis rahvusülikooli aastapäeva eelõhtul Rahvusmõtte auhinna tänavusele laureaadile Erkki-Sven Tüürile tekstiilikunstnik Anu Raua loodud vaiba «Üks laevuke läks üle vee». «Just meri ja ülemere-Hiiumaa on tänavuse laureaadi enda sõnul tema jaoks ammendamatu inspiratsiooni allikas,» sõnas rektor. FOTO: Johanna Mägin / TÜ

Rahvusmõtte auhinda on välja antud alates 2004. aastast. Sellega tõstetakse esile neid, kes on oma loominguga silmapaistvalt edendanud eesti rahvuslikku ja Eesti riiklikku eneseteadvust.