Sattusin ükspäev täitsa juhuslikult patendiameti veebilehele. Patendiameti nime just sageli ajakirjanduses ei kohta ja tavainimene ei pruugi isegi teada, et selline asutus meil olemas on. Aga mis heas mõttes jahmatas, on see, et lisateabe all on neil keelenurk, kuhu amet on kogunud juhtnööre ja tekste, mis peaksid aitama nende kliente kaubamärgitaotluse kaupade ja teenuste loetelu koostamisel.