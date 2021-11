Meile kõigile on teada-näha Vabaduse väljakul juba tosin aastat oma klaasilikus kõrguses seisev Vabadussõja võidusammas. Meie esindussamba viimistlusmaterjalina kasutatud klaas pidi autorite idee kohaselt seostuma jääga ja tuletama meelde, et Eesti on põhjamaa. Jääskulptuuri illusiooni pidi rõhutama ka monumendist kumav valgus... Paraku sai see imeilu meile saatuslikuks, sest kohtusid arusaamatu rahakasutus, ebaõnnestunud konstruktsioonid ja poliitiline arrogants.