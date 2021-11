Ropka mõisa keldri asemele kerkib elu- ja ärihoone

Tähe ja Aardla tänava ning Ropka tee ringi äärde rajatakse äri- ja elumaja. Selle arendaja Räni KV juhatuse liige Aren Põder selgitas, et neljast maapealsest korrusest kõige alumine on parkla, elu- ja äriruumideks on kolm ülemist korrust, kokku 950 ruutmeetrit. Teine korrus on suuresti äripindadeks jaotatud ja ülemisel kahel korrusel on korterid. Keldrikorrust majale ei tule.