Tähtvere spordipargi juht Marti Viilu ütles, et nädalavahetusest saati on suusarajad sees ning töö masinatega käib ööpäev läbi. «Pühapäeval sõitsime traktoriga rajad üle, täna pressisime lahtist lund. Tuisulumi on hästi kerge ja sellest korralikku põhja ei saa,» selgitas Viilu eile. Ta tõi näiteks, et kümme sentimeetrit tuisulund võrdub kokku pressitult ühe-kahe sentimeetriga.