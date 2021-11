Volikogu esimees Tõnis Lukas ütles, et uus kantseleijuhataja otsitakse linna sisekonkursiga. Pole välistatud, et sellesse ametisse tõuseb volikogu kantselei peaspetsialist Aune Rumm, kes esiti on kohusetäitja. Sel juhul on tema senisele ametikohale uut inimest vaja.