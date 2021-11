Politsei hoiatab, et võõralt inimeselt kõne saades, hoolimata sellest, kas too väidab, et helistab politseist või pangast, ei tohi oma pangaandmeid jagada ega ülekandeid teha. Neid kõnesid teevad kelmid, kes püüvad heausksetelt inimestelt raha välja petta. Viimasel ajal on sihikule võetud eeskätt just tartlased.