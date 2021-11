Üksildasi eakaid oodatakse liituma tugigruppidega

Abilinnapea Mihkel Leesi selgitas, et algav projekt keskendub üksildusega kaasnevatele vajadustele, inimese soovidele ja unistustele. «Märkimisväärne osa vanemaealistest tartlastest elab üksi ning neil on vähe sotsiaalseid kontakte. Projekti käigus luuakse neile võimalus osaleda tugigruppides, mille eesmärk on taastada või luua uusi sotsiaalseid kontakte ning saada välja tekkinud isoleeritusest,» sõnas Lees.