Maarja kiriku tornis põleb üle aastakümnete tuli

Viimased kaks aastat on kiriku katusele moodustatud valgussammastest torn. Sihtasutuse Tartu Maarja Kirik juht Silvia Leiaru ütles, et tänavu on tulede süütamine eriti tähenduslik.

«Praegu saame rääkida sellest, et pärast 80 aastat põleb Maarja kiriku tornis tuli, isegi seda, et pärast 80 pikka aastat on meil üldse Maarja kirikul torn,» sõnas Leiaru. «See annab edasi meie ootust ja lootust, et saabuks jõuluaeg, et kirik saaks korda.»