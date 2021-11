Galeriis Pallas on avatud Eesti tänavakunsti väga värvikas ülevaatenäitus «Piece of Peace», mille idee autor ja peakorraldaja on 1990. aastatel alustanud ja praegugi tegutsev tänavakunstnik Bach Babach ehk Kristjan Bachman. Tema sõnul avab väljapanek tänavakunsti tausta avaramalt kui pelgalt sõnum, pilt või kiri kuskil seinal, sest esile on toodud neidki nüansse, mida linnas ringi liikuja ei pruugigi näha.