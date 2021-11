Kui Ööd Hötels 2020. aastal Harjumaa metsa sisse oma «nähtamatu» peeglist hotellitoa peitis, ei osatud oodata, et sellesse jõuab tänaseks varjuda üle 1000 ööbija. Huvi on suur ka investorite seas: hiljuti ühisrahastusplatvormil Funderbeam korraldatud kampaanias on loodetud 500 000 asemel kogutud üle kolme miljoni euro.