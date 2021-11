Taaskasutatud materjalist valmistatud pärgade näitus jõuab botaanikaaeda

Tartu ülikooli botaanikaaias avatakse 5. detsembril pärgade jõulunäitus «Teine ring». Räpina aianduskooli ja Tartu rahvaülikooli endised ja praegused floristid kasutavad pärgade valmistamisel nii taaskasutatud kui ka värskelt lõigatud taimmaterjali. Näitus saab alguse õppeklassis ja laieneb kasvuhoonetesse.



«Pärg on oma olemuselt ring, millel ei ole algust ega lõppu – järelikult kõiksus. Pärjad sobivad kaunistama väga erinevaid sündmusi ja tähtpäevi juba aegade hämarusest – sünnist surmani. Oleme jõudmas jõuluaega ja pärja sümboolsus on igati päevakohane. Igapäevases floristikas on pärg sobilik kaunistuslik element tänu lihtsale vormile ja tihti kasutatakse pärga ruumikujunduses just ajatu tähenduse tõttu,» ütles näituse koostaja Leili Alaoja-Rein.



Näituse eesmärk on näidata pärgade tegemise tehnikaid ja erinevate materjalide kasutamist. Oluline on taaskasutatavate materjalide laia kasutusala tutvustamine traditsiooniliste materjalide asemel või samal ajal.



Näitus «Teine ring» valmis kolme asutuse – Tartu ülikooli botaanikaaed, Räpina aianduskool ja Tartu rahvaülikool – koostöös. Näitust saab vaatama minnaa botaanikaaia piletiga ning see jääb avatuks 5. jaanuarini. Külastamisel palutakse esitada koroonatõend vaktsineerituse või läbipõdemise kohta ja kanda maski.