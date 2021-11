Eesti tänavakunsti ja tänavakunstnike ülevaatenäitus "Piece of Peace". FOTO: Margus Ansu

Galeriis Pallas on avatud Eesti tänavakunsti ülevaatenäitus «Piece of Peace», mille idee autor ja peakorraldaja on 1990. aastatel alustanud ja praegugi tegutsev tänavakunstnik Bach Babach ehk Kristjan Bachman.