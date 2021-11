Näituse «Kaasav ELU» kuraatoriteks on Tiia Artla ja Jana Kadastik Tallinna ülikoolist, ERMi koostööpartneriteks on Eesti Pimedate Liit ja kirjeldustõlke rännaku viib läbi koguhoidja Siret Saar (ERM).



Päev on pühendatud rahvusvahelisele puuetega inimeste päevale, näitus ja teemapäeva programm on mõeldud kõigile huvilistele, kuna näitusel «Kaasav elu» ja «Kohtumised» on palju sensoorseid eksponaate ja audiolugusid.



Eesti Pimedate Liidu juhatuse esimees Jakob Rosin sõnas: «On hea meel tõdeda, et aina enam ligipääsetavust jõuab kultuuri ja muuseumiruumi. Kaasav elu on ideaalne näide, kuna kaasab ühelt poolt nägemispuudega inimesi, pakkudes ligipääsetavat muuseumikülastust ning samas aitab nägijatest külastajatele selgitada nägemispuudega inimeste igapäevaeluga seotut.»





3. detsembril toimub: