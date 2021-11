Valgusküla avapäeval püüdsid tähelepanu uimelised asukad

Akvaariumites ujub üheksat liiki kalu, kelle kodukohaks on just Eesti jõed ja järved. Akvaariumimajakest aitas üles seada maaülikooli limnoloogiakeskus.

Varem on kalamajake tekitanud pahameelt loomakaitsjate seas, kes ei mõistnud, miks on vaja just elusloomi rahvale näitamiseks tuua ning miks ei võiks piisata näiteks ekraanidest.