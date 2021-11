Elva vallavanema kandidaadiks nimetati Priit Värv

Kokkuleppe alusel tehakse volikogule ettepanek viieliikmelise vallavalitsuse moodustamiseks. Ettepanek valitsuse liikmete kandidaatideks on järgmine: vallavanem Priit Värv (valimisliit Sinu Elva vald), arengu ja planeeringu valdkonna abivallavanem Kertu Vuks (Reformierakond), vallamajanduse valdkonna abivallavanem Kristjan Vilu (valimisliit Sinu Elva vald), hariduse, kultuuri ja sotsiaalvaldkonna abivallavanem Heiki Hansen (Reformierakond) ning arendusjuht ja vallavalitsuse liige Margus Ivask.

Koalitsioonilepingul on 23 allkirja, allkirja on andnud nii tänased volikoguliikmed kui ka asendusliikmed. Koalitsioonis on 16 volikoguliiget.