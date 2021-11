Valguskülasse naasevad kohvi- ja piparkoogimüüjad, lõkkepajad, karussellid, saanisõidud ja ponid, meisterdamis- ja multifilmipaviljon ning põhumaja. Kokku on Raekoja platsil 18 klaaspaviljoni, mida on sisutanud Tartu 2024 ja Full of Junk Designi meeskonnad, TÜ Tartu observatoorium, Eesti maaülikooli põllumajandus- ja keskkonnainstituudi limnoloogiakeskus ja järvemuuseum Akva:rium, Tartu tervishoiu kõrgkool, teatrikunstnik Laura Pählapuu, arhitektuurikooli Tartu haru lapsed ja juhendajad, teadusteater Kvark, disainer ja kunstnik Martin Rästa, MTÜ Kirbutsirkus ning Gardesti kodu- ja aianduskeskus.